Ученые объяснили, чем грозит для здоровья отказ от обеденного перерыва
Врач-эндокринолог Вадим Крылов назвал основную опасность отказа от обеденного перерыва на работе. Оказалось, трудоголики, не обращающие внимание на голод, страдают от ухудшения концентрации внимания, работы пищеварения и сна.
Здоровое питание подразумевает два перекуса и три полноценных приема пищи. Самыми важными считаются завтрак и обед. Перерыв на работе позволяет снизить уровень стресса, улучшить продуктивность, снять напряжение в теле. Люди, оставшиеся без дневного питания, обычно склонны к перееданию перед сном и ожирению.
Врач рекомендует в отведенное для работников время отправиться на обед и дать отдохнуть мозгу и глазам. Лучше отдать предпочтение блюдам из овощей, макаронам, кашам, крупам. В противном случае возрастает риск развития язвы или гастрита.
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