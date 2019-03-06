Медики подсказали несложные правила профилактики гастрита

Любой гастроэнтеролог знает – весной и осенью количество пациентов под его кабинетом резко увеличивается. Почему? Да потому что гастриты (воспаление слизистой желудка) очень любят межсезонье. Как же противостоять их натиску?Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. В результате гастрита нарушается переваривание и усвоение пищи. Симптомы этого заболевания могут быть острыми, а могут давать о себе знать лишь незначительными намеками (тяжесть в желудке, вздутие, дискомфорт в левом подреберье).Наиболее яркие симптомы гастрита:- болевые ощущения в подложечной области- вздутие живота- тошнота- отрыжка- снижение аппетита- неприятный вкус во рту- рвота- нерегулярный стул (то запоры, то диарея).Почему гастриты обостряются в межсезонье?Весна и осень – это переходные периоды между летом и зимой. В межсезонье меняется режим дня (день становится короче, ночь длиннее), характер питания (в рационе становится меньше свежих фруктов и овощей, предпочтение отдается мясу, кашам, солениям). Начинают активизироваться простуды, истощающие иммунную систему, в результате обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. Сказывается на состоянии здоровья и эмоциональная подавленность, характерная для осени. Хотим мы того или нет, но сокращение светового дня действует на наше настроение угнетающе, а ведь практика показывает, что эмоциональная сфера очень тесно связана с состоянием желудочно-кишечного тракта. Так, у человека, живущего в состоянии хронического стресса, шансы заработать гастрит гораздо выше, чем у тех, кто относится к любой проблеме по-философски. А все потому, что во время стресса в кровь выбрасывается большое количество адреналина – гормона, вызывающего сужение сосудов. В результате ухудшается кровоснабжение желудочно-кишечного тракта, нарушается питание клеток слизистой желудка, часть из них атрофируется и погибает, образуя зоны воспаления, то есть гастрит. Если это состояние не лечить, со временем на слизистой появляются дефекты, эрозии и изъязвления.Что делать?- Исключить из своего рациона основные раздражители слизистой желудка: крепкие спиртные напитки, кофе и газировки.- Не увлекаться острыми приправами, солениями, маринадами, слишком горячей или холодной пищей.- Отказаться от чипсов, фаст-фуда, быстро-супов.- Избегать продуктов, богатых грубой клетчаткой (сырая капуста, яблоки, морковь).- Избавиться от привычки курить, особенно натощак. Никотин и другие составляющие табачного дыма повреждают слизистую и замедляют процессы ее регенерации.- Перестать бесконтрольно принимать лекарства. Даже обычная таблетка аспирина может нанести вред желудку.- Более тщательно пережевывать пищу.- Забыть о диетах, особенно строгих и несбалансированных, ведь любые эксперименты с питанием могут привести к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, без которых невозможна нормальная регенерация слизистых оболочек желудка.- Дважды в год (весной и осенью) проходить курс лечения минеральными водами, желательно на бальнеологических курортах (Хмельник, Ирпень, Пуща-Водица, Немиров, Миргород, Трускавец, Моршин, Шкло, Ялта, Феодосия, Одесса, Саки, Свалява, Мукачево).- Почувствовав недомогание, стоит перейти на диетическое питание, включающее отварные и тушеные овощи, рыбу, нежирное мясо, жидкие каши, всевозможные супы, фрукты с небольшим содержанием клетчатки – бананы, переспелые груши, печеные яблоки без кожуры, сливы, персики, виноград без косточек.- Не исключено, что причиной развития гастрита стала не генетическая предрасположенность или неправильный образ жизни, а крохотный, но очень агрессивный микроб хеликобактер пилори. Поселившись в выходном отделе желудка, этот микроб активно размножается и выделяет токсин, провоцирующий появление гастритов, эрозий и язв. Вот почему при первых же симптомах гастрита важно не заниматься самолечением, а обследоваться у гастроэнтеролога.