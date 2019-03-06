Врачи назвали диету, снижающую риск появления рака печени

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Диета, богатая цельнозерновыми продуктами, снижает риск развития рака печени на 37%.Об этом говорится в исследовании группы ученых из Гарвардского университета, Массачусетской больницы общего профиля (США) и нескольких научных центров Китая.В рамках исследования продолжительностью более 24 лет были проанализированы данные свыше 125 тыс. жителей США. Добровольцам предстояло каждые четыре года раз отвечать на вопросы касательно своего рациона. Ученые обращали внимание на такие факторы, как уровень потребления клетчатки, продуктов из цельного, необработанного зерна, а также его компонентов (отрубей и зародышей).За годы исследования диагноз «гепатоцеллюлярная карцинома» (рак печени) был поставлен 141 участнику исследования.Как оказалось, у тех испытуемых, которые в большом количестве потребляли цельнозерновые продукты, риск развития рака печени был на 37% ниже, чем у тех, кто практически не включали их в свой рацион. Высокий уровень потребления отрубей снижал риск развития данного заболевания на 30%, а злаковой клетчатки - на 32%.Примечательно, что любители продуктов из цельного зерна, отрубей и клетчатки в целом правильнее питались и вели более здоровый образ жизни. По мнению ученых, данный фактор также мог повлиять на итоги исследования.