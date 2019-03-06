Комаровский рассказал, как научить ребенка самостоятельности

Доктор Евгений Комаровский советует родителям не вмешиваться в попытки ребенка что-либо сделать.

Если вы считаете, что постоянно кормить ребенка или одевать сэкономит ваше время, тогда вы ошибаетесь. Такие действия лишь способствуют тому, что ребенок не станет самостоятельным.

Вмешиваться в это нужно, когда это угрожает безопасности или здоровью его или кого-то другого.

Врач Евгений Комаровский: “Если же нет, то пусть делает все сам, ошибается, переделывает, добивается желаемого результата, после чего получает заслуженную похвалу и награду. Поощрения должны быть связаны именно с тем, что ребенок смог сделать самостоятельно. Это и есть ключевой момент в приучении к самостоятельности”.

Практика "родительского невмешательства" особенно хороша тогда, когда ребенок активно познает мир и стремится к самостоятельности.

Но есть дети, которые в в 10 лет будут ждать, пока мама застегнет все пуговицы на куртке. Здесь родителям необходимо изменить законы педагогики и сделать так, чтобы решение родителей не изменилось под влиянием детского "не хочу".

Евгений Комаровский: “Ты хочешь гулять, но не хочешь самостоятельно одеваться? Ты хочешь есть, но не хочешь взять в руки ложку? Ты хочешь ходить с чистой попой, но тебе неприятно брать в руки туалетную бумагу? – Ну что же, у тебя огромные шансы не быть на прогулке, быть голодным и грязным”.

Такие действия – не жестокость, а адаптация ребенка к реальной жизни, к жизни, в которой не так много людей, готовых в любую минуту и бескорыстно протянуть тебе руку помощи.
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