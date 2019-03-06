Медики подсказали, как остановить развитие онкологических заболеваний

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Ученые выяснили, как предотвратить мутации клеток и остановить рак.Ученые из Копенгагенского университета узнали, как предотвратить мутации клеток и остановить рак.Как передает Phys.org, в ходе исследований выяснилась важная роль белка 53BP1 в организме человека. В частности, он задерживает клеточное деление в дочерних клетках, тем самым помогая восстановлению дефектов в генах.Данную способность белка 53BP1 ученые назвали «последней возможностью изменить ситуацию», поскольку данные повреждения в дальнейшем могут стать причиной развития таких заболеваний, как рак. «Открытие приближает нас к понимаю того, как организм защищается от многих видов рака», - отметил профессор Ири Лукас.Ученые надеются на то, что сделанное открытие внесет вклад в разработку новых лекарств для лечения онкологических заболеваний, спровоцированных изменениями в ДНК. Исследование опубликовано в журнале Nature Cell Biology.