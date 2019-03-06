Медики рассказали, кому опасно есть красное мясо

Ученые рассказали в каких случаях может развиться аллергия на красное мясо.Риск развития аллергии на красное мясо после укуса клеща намного выше, чем считалось раньше. Как утверждают специалисты из Университета Каролины, ранее считалось, что аллергия на красное мясо у человека развивается, если клещ незадолго до укуса «питался» кровью животного.Клещ «цепляет» у животного сахаристую молекулу альфа-gal, которая провоцирует у человека повышенную чувствительность к сахару и развитие редкой аллергии, так как альфа-gal есть в красном мясе.Как выяснилось теперь, клещу совершенно не обязательно кусать животное, чтобы человек пострадал. В рамках последнего исследования ученые взяли человеческую кровь и добавили туда плазму доноров с и без аллергии на альфа-gal. Далее туда добавили еще слюну нескольких видов клещей, некоторые из которых питались кровью с альфа-gal.Оказалось, самую сильную реакцию вызывала слюна клеща Amblyomma americanum (в 40 раз сильнее, чем обычно). Впрочем, реакция наблюдалась и в образце со слюной Черноногого клеща. В целом реакция наблюдалась в обоих случаях, вне зависимости, питался ли недавно клещ кровью с альфа-gal.