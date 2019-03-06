Эксперты рассказали о вреде долгого сна в выходные

Ученые рассказали почему вредно долго спать по выходным.Долгий сон по выходным вредит организму сильнее, чем регулярное недосыпание. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Колорадо.Участники эксперимента были разделены на три группы. Испытуемые из первой группы спали 9 часов в сутки, из второй – 5 часов, а из третьей – недосыпали в будние дни, но имели при этом возможность отсыпаться по выходным.В итоге у добровольцев из третьей группы развились некоторые проблемы со здоровьем. Так, у них, по сравнению с добровольцами из второй группы, снизилась чувствительность к инсулину, что увеличивает риск развития диабета. Помимо этого, долгий сон по выходным негативно сказался на клетках печени и мышц.По мнению ученых, при недосыпе в рабочие дни и избытке сна по выходным быстрее происходит нарушение естественных циркадных ритмов, которые взаимосвязаны с биологическими часами. Между тем с нарушениями циркадного ритма тесно связаны нарушения сна (джетлаг, бессонница выходного дня, и так далее).