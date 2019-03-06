Врач рассказал, как не допустить авитаминоза

Достаточное потребление витаминов важно для организма.Для того, чтобы организм не столкнулся при переходе из зимы в весну с нехваткой витаминов, необходимо полноценно питаться.Причем в рационе должны быть и овощи, и фрукты, и растительные масла, и белки. Разнообразие продуктов является основным фактором при профилактике авитаминоза.Кроме того, следует восполнять витамин D. Для этого стоит ввести в свой рацион семгу, селедку и печень трески. Чтобы увеличить содержание витамина С в организме, необходимо побольше есть цитрусовых, болгарский перец и капусту.Также медик посоветовал не разваривать растительные продукты. Так, пасту и овощи следует варить до состояния al dente. Это позволит сохранить больше витаминов и минералов.