Медики перечислили полезные качества грецких орехов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эти орехи рекомендуется добавить в свой рацион.Грецкие орехи являются одними из самых полезных питательных продуктов, которыми нас только может обеспечить природа.Эксперты в области здорового питания из Испании назвали 5 основных преимуществ грецких орехов.Необходимо начать с того, что грецкие орехи насыщенными жирными кислотами Омега-3, которые снижают риск депрессии и болезни Альцгеймера, а также некоторых опухолей.Хорошо известно, что грецкие орехи уменьшают опасность развития диабета. Ученые из Гарвардской школы здравоохранения выяснили, что женщины, употребляющие по 30 грамм грецких орехов 5 раз в неделю, снижают вероятность развития диабета второго типа на 30%.Если вы хотите добиться здоровья и красоты своих волос, то употребляйте грецкие орехи. Они содержат биотин (витамин B7), цинк и железо, которые укрепляют волосы, снижают уровень их выпадения и улучшают рост. Также для этих целей можно использовать масло грецких орехов.