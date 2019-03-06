Апельсиновый сок признали средством для нормализации давления
Медики призвали страдающих от гипертонии граждан ежедневно пить апельсиновый сок.
Гипертония является неприятным состоянием, создающим ряд проблем со здоровьем. Провоцировать скачки давления способны различные факторы, в том числе избыточный вес, вредные привычки, стресс и нездоровое питание. Исследования указывают в пользу того, что всего 150 млн апельсинового сока в течение суток достаточно для сокращения рисков развития гипертонии. Это связано с имеющимся в составе напитка калием, помогающим избавить организм от избытка натрия.
Помимо сока, медики также рекомендуют в течение дня включать в рацион разные овощи и фрукты. В частности, повысить уровень калия помогут бананы, смородина и абрикосы. Благодаря их регулярному употреблению можно также сократить риск сердечных приступов, проблем с пищеварением, и развития некоторых видов онкологии.
Между тем, при высокой температуре нужно пить апельсиновый сок с солью.
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