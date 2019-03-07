Ученые подтвердили вред полуфабрикатов

Такие продукты действительно опасны для организма.

Ученые уверены, что самым главным врагом человечества на сегодняшний день являются продукты глубокой переработки.

Их данные подтверждают, что потребление продуктов глубокой переработки связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как дислипидемии, ожирение, гипертония и рак.

Ученые из Сорбонны, которые провели первое на данную тему проспективное исследование с большой выборкой, пришли к выводу, что люди, которые потребляют большое количество переработанных продуктов, подвержены повышенному риску смерти.

Французские специалисты провели анализ данных 44 551 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 45 лет, который показал, что каждое 10-процентное увеличение доли глубоко переработанных продуктов в рационе оборачивалось повышением риска смерти от всех причин на 14%.

По мнению авторов, во всем виновата «начинка» такой пищи. К продуктам глубокой переработки относят прежде всего продукты массового производства, готовые к употреблению (как полуфабрикаты, так и готовые блюда), сладкие напитки, хлеб, конфеты, переработанное мясо (сосиски, колбасы и т.д.).

Такая пища обычно отличается высокой калорийностью при небольшой питательной ценности (содержит «пустые калории»), низким содержанием клетчатки и высоким содержанием углеводов, насыщенных жиров и натрия.

Кроме того, продукты глубокой переработки зачастую содержат потенциально вредные добавки, в том числе и те, которые могут иметь канцерогенные свойства.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология

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