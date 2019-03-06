Ученые рассказали, почему беременным нельзя кричать
В течение 9 месяцев будущим мамам трудно сохранить спокойствие и не нервничать, поэтому иногда могут случаться разговоры на повышенных тонах и даже скандалы.
Ученые давно хотят выяснить, влияют ли громкие и резкие звуки на слух будущего ребенка. Специалисты из Японии, опираясь на проведенные исследования, дают утвердительный ответ.
Как это возможно? Эксперты считают, что стресс, который испытывает женщина, когда с кем-то ссорится или просто слышит громкий звук, приводит к плохому кровообращению - приток крови к плоду снижается. Это может вызвать задержку в развитии, в том числе повлиять на слух будущего ребенка.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология
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