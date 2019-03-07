Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость
Специалисты из американского Университета Бригама Янга провели исследование и установили, что хроническая усталость может привести к эгоистичности.
В исследовании приняли участие 1100 человек, количество часов отдыха которых было сокращено. Многие из них проявляли эгоистичные черты.
По словам ученых, люди с хронической усталостью почти не вкладывали свое время, деньги и энергию в социальные дела. Однако они не сократили количество времени для более эгоистичных действий - просмотр телевизора, расслабление, еда и питье.
Ученые отметили, что бессонница также ассоциируется с депрессией, психозом и ПТСР.
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