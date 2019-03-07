Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость

Бессонница также ассоциируется с депрессией.Специалисты из американского Университета Бригама Янга провели исследование и установили, что хроническая усталость может привести к эгоистичности.В исследовании приняли участие 1100 человек, количество часов отдыха которых было сокращено. Многие из них проявляли эгоистичные черты.По словам ученых, люди с хронической усталостью почти не вкладывали свое время, деньги и энергию в социальные дела. Однако они не сократили количество времени для более эгоистичных действий - просмотр телевизора, расслабление, еда и питье.Ученые отметили, что бессонница также ассоциируется с депрессией, психозом и ПТСР.