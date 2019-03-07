Названы плюсы лишнего веса

За реабилитацией пациентов следили три месяца.Из-за лишнего веса растет риск развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы, но в то же время он защищает от смерти после инсультов.Исследователи проследили за тысячью пожилых жителей Калифорнии, переживших сильное кровоизлияние в мозг. По уровню ожирения их разделили на пять групп.Люди с большим лишним весом умирали на 62 процента реже тех, кто был "в норме". Слишком худые люди после перенесенного инсульта умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом. Ученые предполагают, что у пациентов лишним весом больше "резерв" питательных веществ, помогающий выжить при восстановлении после инсульта.В феврале стало известно, что шотландка за короткий срок похудела на 12 килограммов. Но оказалось, что результат принесла не диета, а рак поджелудочной железы. По словам женщины, она хвасталась окружающим, что похудела, потому что перестала есть пироги.Пациентке удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и желчные протоки. После этого она пережила полгода химиотерапии и прошла курс химиорадиотерапии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.