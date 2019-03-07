Медики узнали, какие сны люди видят перед смертью

Медики наблюдали за своими пациентами более 10 лет.Американские врачи из хосписа Буффало провели исследование, результаты которого опубликовали в "Журнале паллиативной медицины". Они опрашивали смертельно больных людей и выяснили, что они чаще всего видели во сне.Медики наблюдали за своими пациентами более 10 лет и выявили, что необычные сновидения начали приходить к ним примерно за три недели до кончины. Все наблюдаемые заявили, что их сны стали яркими и четкими, поэтому были похожи на реальность.Самым распространенным сюжетом стал тот, когда больные видели своих родственников, которых уже нет в живых. Они разговаривали с ними, звали с собой и утешали.59% опрошенных рассказали, что во сне собирались в путешествие. Они покупали билеты, собирали вещи или уже ждали своего отправления, рядом с ними были близкие люди - живые и те, кто уже умер. По словам пациентов, с ними было так хорошо, что не хотелось расставаться.Некоторые во сне общались со своими живыми родственниками, таких 29%. Еще 28% видели сюжеты из своей жизни, которые приносили им удовольствие. Исключением стали дети. Во сне они играли со своими умершими домашними животными. Иногда они видели людей, но не узнавали их.Медики уверены, что последние сновидения психологически помогают людям и успокаивают их перед смертью.