Медики рассказали, как самостоятельно распознать астму

Эксперты назвали симптомы астмы, которые нельзя игнорировать.При обострениях астмы отсутствие своевременной помощи может закончиться самым печальным образом.Эксперты назвали симптомы астмы, которые нельзя игнорировать.Усталость. Хроническая бессонница и усталость связаны с риском развития проблем с сердцем и диабетом, но некоторые эксперты также предполагают, что это может ухудшать течение астмы. А потому астматикам, которые сталкиваются с низким качеством сна и постоянной усталостью, ни в коем случае нельзя расставаться со специальными лекарствами на случай обострения приступов болезни.Зевота. Если вы неожиданно стали делать глубокие вдохи или зевать, то это означает, что организму требуется больше кислорода. Возможно, для того, чтобы вывести больше углекислого газа. Данные усилия наши тела предпринимают для восстановления баланса в работе нарушенных воздушных проходов. Теоретически, это может предшествовать приступам астмы.Длительный кашель. Чаще всего кашель считают проявлением простуды или бронхита. Но если он сохраняется в течение длительного периода, то может свидетельствовать о развитии астмы, которая даже не была диагностирована. Никогда не игнорируйте долгий непроходящий кашель.Аллергия на кошек. Более половины всех случаев астмы связаны с аллергиями. Исследователи выяснили, что кошачьи аллергены вовлечены в развитии 30% всех случаев астмы. К сожалению, астматикам приходится быть особенно осторожными при общении с этими замечательными животными.