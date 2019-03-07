Дерматологи рассказали, чем опасен мезороллер для кожи лица

Дерматологи не рекомендуют увлекаться домашней мезотерапией.Мезороллер – девайс для красоты, который обещает подтянутую кожу лица, но довольно радикальным способом. Говорят, его любит использовать Джессика Альба. Но косметологи обеспокоены живым интересом женщин к этому прибору для красоты.Мезороллер представляет собой небольшой валик, покрытый слоем микроигл.Эффективность этого девайса основана на двух принципах:Незначительное повреждение кожи с помощью микроигл, в ответ на которое в коже запускаются процессы регенерации, что в свою очередь способствует омоложению кожи.Создание каналов, по которым в кожу проникают питательные вещества из специальных коктейлей, нанесенных перед процедурой.В целом, идея хорошая. Ведь одна из проблем в процессе ухода за кожей – это необходимость преодолеть эпидермальный барьер, чтобы доставить активные компоненты косметики в более глубокие слои кожи. А если заодно можно еще и простимулировать синтез коллагена, то вообще замечательно. Но в чем тогда подвох?Если вы обратились к врачу и он посоветовал вам мезороллер, то это повод засомневаться в квалификации специалиста."Дома такое делать не нужно. Иглами может колоть только специалист в стерильных условиях. Только тогда это будет безопасно", – говорит дерматолог Константин Шалваров.Есть еще один нюанс."После нескольких недель использования мезороллер становится неэффективным. Кожа становится красной и раздраженной, на ней могут появится воспаления", – добавил специалист.Кожа не может каждый раз давать постоянный эффект регенерации. Со временем она неизбежно загрубеет. Кроме этого, при регулярном травмировании гораздо больше бактерий попадает в поры, что вызывает разного рода воспаления.Мезороллер нельзя использовать людям с куперозом, а при сильных высыпаниях он вообще категорически противопоказан.