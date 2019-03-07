Стало известно, какие продукты особенно полезно есть весной

При правильном питании, сбалансированном рационе и умеренных физических нагрузках бояться нехватки витаминов не стоит, но для этого важно включать в рацион правильные и полезные продукты во время каждой трапезы.Чтобы восполнить дефицит витамина А на вашем постоянно должны присутствовать блюда из печени, масла животного происхождения, красные овощи и фрукты (любые). А В1 содержится в кисломолочных продуктах, различных злаках, горохе.Витамином В2 богаты все молочные продукты, белое и красное мясо, субпродукты, гречневая и овсяная каша, бобовые.«Нехватки В6 не испытывают те, кто регулярно ест рыбу, мясо курицы, фасоль, картофель, сладкий перец. А В12 «ищите» в жирной рыбе, мяса и субпродуктах.Витамин С наиболее быстро восстанавливается, если регулярно пить настой шиповника. Только учтите, что его нельзя заваривать кипятком и в открытой посуде. Лучше на ночь горсточку плодов залейте горячей водой (минуты 3-4 после кипения) и с утра наслаждаетесь напитком», - посоветовала врач.Также витамин С в большом количестве содержится в смородине, облепихе, цитрусовых, зелени лука, зеленом горошке и яблоках и квашеной капусте.Восполнить дефицит витамина D можно, включив в свою меню паровые омлеты, печень трески, сливочное масло.