Диетологи раскрыли еще один секрет быстрого похудения

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Ученые открыли секретный "ингредиент", как похудеть навсегда.Исследователи из Университета Вермонта (США) подтвердили гипотезу о том, что залогом успешного похудения является способность к самоконтролю.В эксперименте приняли участие 142 добровольца. Они придерживались диеты и графика спортивных нагрузок, а также регулярно собирались для онлайн-беседы, чтобы поделиться своими успехами и неудачами.Ученые предложили желающим вести на платформе своеобразный «пищевой дневник»: записывать все продукты и напитки, которые они потребляли в течение дня, указывать количество калорий, размеры порций и способы приготовления.Сравнив количество ежедневных регистраций с конечными результатами, исследователи пришли к неожиданным выводам.Оказывается, больше лишних килограммов сбросили испытуемые, которые прилежнее вели дневник и чаще участвовали в групповых сессиях.Причем оказалось, что учет не отнимает много времени. Если в первый месяц на самопроверку и самоконтроль участники тратили в среднем 23 минуты в день, то к концу программы (на 6-м месяце) время сократилось до 14,6 минуты.«Это очень эффективно гораздо проще, чем думают люди», - подытожила заведующая кафедрой питания и пищевых наук в университете Джин Харви.Она обратила внимание, что сегодня существует масса мобильных и компьютерных приложений для таких дневников, поэтому каждый человек может выбрать наиболее удобный для себя вариант.Стратегия самоконтроля отлично работает, потому что мы редко замечаем, что и в каких количествах едим. Зачастую именно эта «неучтенная» еда (за компанию, во время просмотра телевизора, в гостях) становится основной причиной лишних килограммов и сантиметров.Ранее ученые Корнельского университета использовали скрытую камеру, чтобы «пошпионить» за посетителями в ресторане. После окончания ужина они задали всем участникам один простой вопрос: сколько хлеба вы съели сегодня во время трапезы? И получили шокирующие результаты: большинство людей съели на 30% больше, чем им казалось.Кроме того, многие худеющие очень боятся срывов. Но в действительности срывы при диете не так вредны, как эмоциональный стресс из-за них. Если контролировать себя с помощью дневника и не «наказывать» за каждый лишний ломтик шоколада, то количество «отступлений» со временем будет только уменьшаться.Напомним, даже во время жесткой диеты не стоит исключать из рациона натуральные каши, так как они богаты микроэлементами и витаминами, необходимыми для слаженного обмена веществ, к тому же, они надолго обеспечивают чувство сытости, что снижает риск переедания.