Диетолог рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни

Диетолог утверждает, что в разгрузочные дни нужно существенно увеличить потребление жидкости.Разгрузочные дни намного полезнее и действеннее, чем длительные ограничения в еде. К тому же благодаря однодневному ограничению можно «запустить» метаболизм, дать отдохнуть печени и сердцу и даже почистить весь организм в целом.«Вариантов разгрузочных дней – великое множество, вы можете выбрать именно тот или те продукты, которые подходят вам. Психологически легче, если это будет не выходной, а рабочий день, когда холодильник не в соседней комнате, а доступ к продуктам может быть затруднен. Еще лучше, если среди недели у вас есть самый загруженный день на работе – он и должен стать разгрузочным, так как вам просто некогда будет мечтать о пирожках и котлетках», - советует специалист.Самые популярные разгрузочные дни:- На яблоках. Обеспечивает организм питательными веществами и микроэлементами. Но противопоказан при повышенной кислотности желудка и язвенной болезни. В день допустимо съедать до полутора килограмм яблок, так что голодными вы точно не будете. Можно есть как сырые, так и печеные яблоки. Прекрасно сказывается на фигуре.- На молочных продуктах. Самый популярный – кефир, но подойдут также простокваша, нежирный йогурт. Допускается употребление до полутора литров напитка.- На огурцах. В них много витаминов и жидкости, они прекрасно утоляют и голод, и жажду и легко переносятся организмом.- На гречке или рисе. Крупы содержат железо и микроэлементы, обеспечивающие организм полноценным питанием. Кашу можно залить на ночь кипятком и дать настояться до утра, закутав в полотенце, а можно просто отварить до готовности без соли. Но этот метод противопоказан людям, страдающим запорами.- На ягодах. Этот разгрузочный день скорее для восстановления сил организма или разгрузки печени. Похудеть на сладких ягодах, например, клубнике, довольно сложно. А вот черника или малина могут помочь избавиться от лишнего сантиметра на талии. Разумеется, потреблять ягоды нужно без сметаны, сиропов и сахара.- На мясе. Для тех, что не терпит чувства голода и обожает мясные продукты – прекрасный выбор, но такая разгрузка строго запрещена при наличии проблем с сосудами или печенью. Наиболее оптимальным будет мясо индейки или курицы, допускается нежирная говядина. Блюда можно отварить, испечь в духовке либо приготовить на пару.