Медики посоветовали, как улучшить качество сна

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Всемирное общество сна разработало "10 правил гигиены сна для взрослых". Если им следовать, проблемы со сном обойдут вас стороной.1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же времяМногие из нас по выходным дают себе поблажки и спят чуть ли не до самого обеда. Однако учёные считают, что из-за такого непостоянства сбиваются наши циркадные ритмы. Улучшить сон поможет ежедневный подъем и отход ко сну в одно и то же время.2. Устраивайте перерывы на сон, если чувствуете усталостьНемного вздремнув, вы снова обретете бодрость. Однако учитывайте, что послеобеденный сон не должен длиться дольше 45 минут.3. Откажитесь от вредных привычекСпециалисты советуют не употреблять алкоголь и не курить хотя бы за четыре часа до сна. Хотя эти привычки лучше всего бросить раз и навсегда.Хорошие привычки положительно влияют на качество сна. А многие исследования показывают, что качество сна намного важнее его количества.4. Сократите употребление кофеинаПо рекомендациям Всемирного общества сна как минимум за шесть часов до отхода ко сну необходимо перестать употреблять кофеин. Имейте в виду, что он содержится не только в кофе, но также в чае, газированных напитках и даже шоколаде.5. Не наедайтесь перед сномМожно устроить легкий перекус. Но за четыре часа до сна не следует налегать на тяжелую, острую и сладкую пищу.6. Не занимайтесь спортом перед сномСпециалисты настаивают на том, что спортом нужно заниматься регулярно. Однако физическая активность непосредственно перед отходом ко сну может навредить его качеству.7. Выбирайте комфортные постельные принадлежностиЕсли посреди ночи вы просыпаетесь от того, что вам жарко под привычным шерстяным одеялом, значит, пришло время его сменить. Ради своего же здоровья.8. Проветривайте спальнюВ ходе недавно проведенного исследования выяснилось, что при открытом окне качество сна улучшается. Если же у вас есть кондиционер, то подберите температуру, наиболее подходящую для сна. Она должна быть на несколько градусов ниже обычной.9. Устраните отвлекающие шумы и светНаходящаяся в комнате электроника может помешать вам выспаться. Например, мигающие цифровые часы, гудящий компьютер и, конечно, включенный телевизор.10. Не занимайтесь на кровати посторонними деламиС помощью смартфона или ноутбука мы легко можем отвечать на имейлы, лежа на кровати. Однако это может привести к тому, что вы будете ассоциировать это место с работой. Перестаньте так делать. Постель предназначена для сна и секса.Соблюдая эти правила, вы улучшите качество сна, а также предотвратите его фрагментацию и недосып. Последний может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.