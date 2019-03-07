Что нужно делать, чтобы избавиться от изжоги без лекарств

Изжогой называют ощущение жжения в области груди. Оно появляется из-за кислоты, которая выделяется желудком.Врач-терапевт, гастроэнтеролог, психиатр, психотерапевт, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, что нужно делать, чтобы избавиться от изжоги.Чаще всего изжога возникает из-за сильного стресса. Ленивый образ жизни также может развить хроническую изжогу.Вот несколько советов, как избежать появление этого неприятного симптома:Совет №1. Питайтесь правильно: не переедайте, ешьте медленно и маленькими порциями несколько раз за день. Есть можно не позднее, чем за два часа до сна. После еды стоит сидеть или стоять следующие два часа, лежать не нужно. Приветствуются умеренные физические нагрузки.Совет №2. Откажитесь от вредных привычек.Совет №3. Нормализуйте свой дневной режим.Совет №4. Спите с приподнятой головой.Совет №5. При изжоге соблюдайте особенную диету: постарайтесь не есть солёное, кислое и острое. Стоит заострить внимание на молоке, рыбе, вареном мясе, супах, крупах, вареном картофеле, кабачках, моркови, огурцах, ягодах и некислых фруктах.