Врачи рассказали, какие диеты вредят сердцу
В первую очередь страдает сердце. Так по данным исследования рацион в котором немного сахара и прочих углеводов может оказаться опасным для жизни человека. Он способствует развитию серьезных проблемы с сердцем, например, мерцательной аритмии.
Пока что нет точных доказательств, что отказ от углеводов может навредить сердечно-сосудистой системе вашего организма, но в то же время ученные предупреждают, что переход на такую диету нужно производить с крайней осторожностью, так как развитие аритмии является уже неоспоримым фактором.
В последнее время многие ученые начали активно искать причины аритмии. Так, поиски группы ученых привели к довольно неожиданному результату. Недавно был опубликован отчет, что кофе вопреки всем мифам не способствует увеличению гансов получить аритмию.
А длительное влияния холода или ильные заморозки вместо эффекта «сохранения» человека будут способствовать увеличению предрасположенности к инфаркту у ее носителей. Данное открытие было совершенно группой китайских ученых.
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