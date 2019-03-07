Врачи рассказали, какие диеты вредят сердцу

Не все диеты бывают полезными, некоторые из них даже вредят организму.В первую очередь страдает сердце. Так по данным исследования рацион в котором немного сахара и прочих углеводов может оказаться опасным для жизни человека. Он способствует развитию серьезных проблемы с сердцем, например, мерцательной аритмии.Пока что нет точных доказательств, что отказ от углеводов может навредить сердечно-сосудистой системе вашего организма, но в то же время ученные предупреждают, что переход на такую диету нужно производить с крайней осторожностью, так как развитие аритмии является уже неоспоримым фактором.В последнее время многие ученые начали активно искать причины аритмии. Так, поиски группы ученых привели к довольно неожиданному результату. Недавно был опубликован отчет, что кофе вопреки всем мифам не способствует увеличению гансов получить аритмию.А длительное влияния холода или ильные заморозки вместо эффекта «сохранения» человека будут способствовать увеличению предрасположенности к инфаркту у ее носителей. Данное открытие было совершенно группой китайских ученых.