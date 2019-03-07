Диетолог поделилась секретами здорового завтрака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Отсутствие завтрака увеличивает риски набора лишнего веса.Эксперт по здоровому питанию и похудению Катя Медушкина рассказала в своем Instagram, как нужно принимать пищу, чтобы быть в форме.Завтрак – главный прием пищи«Для того, чтобы организм полноценно проснулся и запустил обмен веществ, ему нужен полноценный завтрак. Если вы пропустите этот важный прием пищи, то ваше тело и мозг будут отказываться правильно функционировать в течение дня. Откуда им взять энергию, если вы не поели? Если вы не позавтракали, весь день, в плане питания, будет наперекосяк. Нужные нутриенты не поступили в организм своевременно и весь механизм обмена веществ нарушен», – пояснила Медушкина.Каким должен быть правильный завтракЭксперт рассказала, что обязательно нужно принимать легкоусвояемый белок, который является основным строительным материалом в организме. Из него состоят мышечная и костная ткань, волосы, ногти и кожа, и даже наша кровь. Лучше всего – молочные и яичные белки.Она также посоветовала не забывать о сложных углеводах, которые медленно перевариваются. Именно этот компонент используется организмом для энергии, а не для создания жировых запасов. Медушкина советует каши, сэндвичи, тосты из цельнозерновой муки.Жиры являются источником энергии, участвуют в обменных и пищеварительных процессах, помогают усваивать жирорастворимые витамины, такие как А, D, Е, К и некоторые минералы. Можно смело добавлять в завтрак кусочек сливочного масла и орехи.Медушкина рассказала об идеальном завтраке на собственном примере. Любимыми вариантами у эксперта являются классическая яичница или овсяноблин. Все это дополняется порцией овощей, а к яичнице можно добавить еще пару кусочков цельнозернового хлеба.