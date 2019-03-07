Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно

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Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке.Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном количестве. Слово «авитаминоз» хорошо известно каждой домохозяйке.Весной, когда организм особенно нуждается в дополнительной поддержке, в аптеках скупаются все виды витаминов и минеральных добавок.Причем далеко не все разбираются, в каких количествах и каком сочетании эти витамины употребляются.Профессор медицинского департамента Бирмингемского университета Майкл Лэнджман является руководителем экспертной группы по витаминам и минералам при Английском государственном агентстве по пищевым стандартам. Этой группой был проведен ряд научных исследований, результатом которых стал вывод: дополнительный прием витаминов и минералов может серьезно навредить организму.Как поясняет сам профессор Лэнджман, человеку, в первую очередь, необходимо разнообразить свой рацион настолько, чтобы он был сбалансированным. Если питание разнообразно, то обходиться без витаминов вполне возможно. Но это, скорее, идеальный вариант.К примеру, дамам, планирующим беременность или уже вынашивающим потомство, витамины просто необходимы. Новорожденным нужен витамин D. Не обойтись без препарата железа, к примеру, женщинам, которые теряют в критические дни очень много крови.При этом следует знать, что железо плохо сочетается с марганцем и кальцием. Так что принимать несколько видов витаминов, не проверив их на совместимость, не следует. В лучшем случае, это не принесет никакой пользы, а в худшем - может и навредить здоровью.Самое большое количество витаминов в свежих ягодах, фруктах и овощах. Витамины нужны для здоровья организма, а их нехватка обостряет любые хронические заболевания и значительно снижает иммунитет. Однако то, что мы приобретаем на рынках под видом фруктов и овощей, назвать полноценным источником витаминов достаточно сложно.Как правило, плоды либо срываются незрелыми, либо проходят такую обработку, в результате которой в них мало остается полезных свойств. Поэтому синтетические витамины для человека являются необходимостью.К примеру, человек уверен, что, принимая витамин В12, он полностью удовлетворяет в нем потребность своего организма. Но при этом одновременно он употребляет препараты, содержащие железо и марганец. Они полностью нейтрализуют действие витамина В12.Доктор советует витамины и минералы принимать только раздельно. Причем витамины желательно пить в первой половине дня, а минералы - во второй. К тому же ни в коем случае не следует сочетать витамин В1 с витаминами В2, В3, В6 и В12, а также с кальцием и магнием; витамин В2 - с железом и медью; В5 - с медью. Любое из этих сочетаний приводит к негативным последствиям.К примеру, витамин С не вырабатывается организмом совсем, его можно только синтезировать извне. Принимая такой витамин, мы одновременно улучшаем усвоение препаратов с хромом и железом, но вместе с этим увеличивается нехватка меди. Следовательно, витамин С и медесодержащие препараты необходимо употреблять параллельно. В то же время в сочетании с витамином С теряет свою активность витамин В12.Однако, по мнению ученых, гораздо больше вреда приносит организму переизбыток витаминов. New England Journal опубликовал результаты многолетних наблюдений за тремя группами 29 000 мужчин-курильщиков. Одна постоянно употребляла витамин Е, другая - бета каротин, а третья - плацебо. У тех, кто постоянно принимал витамин в течение 5-8 лет, резко возросла смертность от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.После этого эксперимент повторили на некурящих. Результат оказался таким же: смертность возросла среди тех, кто постоянно принимал витамин Е.