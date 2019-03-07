Эта специя может улучшить зрение

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Куркума может стать настоящей панацеей при лечении глаукомы.Ученые из Имперского и Университетского колледжей Лондона обнаружили в популярной специи особые вещества, способствующие нормализации зрения.Ряд проведенных исследований показал, что действенные вещества куркумы помогают в терапии глазной глаукомы - опасного заболевания, характеризующееся повышением внутриглазного давления и развитием патологии диска зрительного нерва вплоть до слепоты.В частности, выяснилось, что компоненты куркумы сокращают воспалительный процесс роговицы, позволяя тем самым нормализовать зрение. Подобным образом, например, влияет куркумин.О том, что куркума обладает полезными свойствами ученым было известно и раньше. До последнего времени перед медиками стояла проблема транспортировки активного вещества в организм, так как в виде добавок и таблеток куркумин усваивался плохо.Для его необходимого усвоения надо было бы принимать сразу очень большое количество оральных препаратов, могло повредить системе желудочно-кишечного тракта и организма в целом.Эту проблему удалось решить. Научные специалисты предложили использовать для транспортировки вещества глазные капли. По словам ученых, эта технология позволяет увеличить проходимость куркумина в 400 000 раз.