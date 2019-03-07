Эта специя может улучшить зрение
Ученые из Имперского и Университетского колледжей Лондона обнаружили в популярной специи особые вещества, способствующие нормализации зрения.
Ряд проведенных исследований показал, что действенные вещества куркумы помогают в терапии глазной глаукомы - опасного заболевания, характеризующееся повышением внутриглазного давления и развитием патологии диска зрительного нерва вплоть до слепоты.
В частности, выяснилось, что компоненты куркумы сокращают воспалительный процесс роговицы, позволяя тем самым нормализовать зрение. Подобным образом, например, влияет куркумин.
О том, что куркума обладает полезными свойствами ученым было известно и раньше. До последнего времени перед медиками стояла проблема транспортировки активного вещества в организм, так как в виде добавок и таблеток куркумин усваивался плохо.
Для его необходимого усвоения надо было бы принимать сразу очень большое количество оральных препаратов, могло повредить системе желудочно-кишечного тракта и организма в целом.
Эту проблему удалось решить. Научные специалисты предложили использовать для транспортировки вещества глазные капли. По словам ученых, эта технология позволяет увеличить проходимость куркумина в 400 000 раз.
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