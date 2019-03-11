Диетологи рассказали, как правильно худеть к лету

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Избавляться от лишних килограммов нужно правильно, чтобы не причинить вреда здоровью.Как не следует худеть к лету, рассказала главная разрушительница мифов о здоровье Ульяна Супрун. И.о министра здравоохранения Украины предостерегает от так называемых "марафонов похудения". Мол, строгие диеты и изнурительные тренировки могут стать разрушительными для организма.Как же худеть безопасно?Суть "марафона" заключается в соблюдении строгой диеты и активных физических нагрузках. Как результат – стремительная потеря веса.Диетолог Александра Жицкая предостерегает: шоковые диеты дают впечатляющий, но нестабильной результат. Женщины снова быстро набирают вес."Очень часто это не имеет ничего общего со здоровым сбалансированным питанием", – говорит диетолог.Кроме того, страдает общее самочувствие."У людей начинается очень сильный упадок сил. Нарушаются умственные способности, появляются постоянная раздражительность, нервозность, усталость. После обеда человек будет чувствовать себя уставшим", – добавила Александра Жицкая.Вредят и тренировки без подготовки, предостерегает тренер Евгений Маньковский."Начиная от респираторных заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и заканчивая банальными механическими травмами опорно-двигательного аппарата", – объясняет тренер.Впрочем, под наблюдением профессиональных тренера и диетолога, "марафон похудения" может быть эффективным и безвредным, если подбирается индивидуально и длится не менее двух-трех месяцев.