Названы способы, как улучшить работу мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В современном мире мозг выполняет работу в ускоренном режиме.Каждый день, и даже каждый час, миллиарды нервных клеток мозга вступают в контакт с другими клетками, в результате чего мы способны придумывать небывалые вещи, креативничать. Однако, как и любой компьютер, наш мозг также изнашивается и со временем нуждается в перезагрузке. Вот несколько способов прокачать мозг.Больше спатьСон помогает нам считывать эмоции и невербальные сигналы, концентрироваться и структурировать информацию. Недостаток сна губителен для когнитивной деятельности. Ни одно серьезное психическое отклонение не происходит без нарушений сна.Пить кофе (в умеренных дозах)В умеренных дозах кофеин усиливает способность к концентрации и запоминанию. Немецкие ученые обнаружили, что 200 мг кофеина (большая чашка кофе) улучшают вербальные навыки и помогают быстрее подбирать слова.Пить меньше спиртногоБолее 500 любителей алкоголя участвовали в исследовании британских ученых, которое длилось 30 лет. Выяснилось, что добровольцы, которые выпивали раз в неделю (и употребляли от 15 до 20 порций алкоголя), были в три раза более склонны к когнитивным расстройствам.Меньше гуглитьПоиск в интернете ухудшает память: мы ленимся запоминать информацию, которую можно легко загуглить или сохранить в гаджетах. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели серию экспериментов.