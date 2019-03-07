Названы способы, как улучшить работу мозга
Каждый день, и даже каждый час, миллиарды нервных клеток мозга вступают в контакт с другими клетками, в результате чего мы способны придумывать небывалые вещи, креативничать. Однако, как и любой компьютер, наш мозг также изнашивается и со временем нуждается в перезагрузке. Вот несколько способов прокачать мозг.
Больше спать
Сон помогает нам считывать эмоции и невербальные сигналы, концентрироваться и структурировать информацию. Недостаток сна губителен для когнитивной деятельности. Ни одно серьезное психическое отклонение не происходит без нарушений сна.
Пить кофе (в умеренных дозах)
В умеренных дозах кофеин усиливает способность к концентрации и запоминанию. Немецкие ученые обнаружили, что 200 мг кофеина (большая чашка кофе) улучшают вербальные навыки и помогают быстрее подбирать слова.
Пить меньше спиртного
Более 500 любителей алкоголя участвовали в исследовании британских ученых, которое длилось 30 лет. Выяснилось, что добровольцы, которые выпивали раз в неделю (и употребляли от 15 до 20 порций алкоголя), были в три раза более склонны к когнитивным расстройствам.
Меньше гуглить
Поиск в интернете ухудшает память: мы ленимся запоминать информацию, которую можно легко загуглить или сохранить в гаджетах. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели серию экспериментов.
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Добавил penal в категорию Неврология
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