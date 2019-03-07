Эти "полезные" продукты вредно есть при правильном питании

Переходя на здоровое питание, многие не подозревают, что на самом деле продолжают питаться вредной едой.Сейчас выбор продуктов очень большой. И еще чаще можно услышать, что они все полезные. Тем, кто старается питаться правильно или только начинает менять свой рацион очень сложно разобраться, что действительно полезно, а что не стоит есть, польза каких продуктов немного преувеличена.Зерновые батончикиНа прилавках магазинов такие батончики продаются как диетические. Многие выбирают их в качестве перекуса и не особо задумываются, как их делают. Проблема в том, что в составе таких батончиков есть рафинированный сахар, вредные масла, калории и жиры. Наличие овсяных хлопьев и орехов не делает их полезными. Вместо таких батончиков лучше на перекус брать миндаль или кешью.СокиВ таких соках содержится много сахара, и отсутствует клетчатка, из-за чего появляется желание съесть что-то сладкое. Лучше предпочтение отдавать фруктом, которые поддерживают энергетический уровень.Кокосовое маслоВ составе кокосового масло содержится много насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Из-за такого количества калорий есть вероятность переесть. Также кокосовое молоко мешает похудеть. Лучше выбирать оливковое масло прямого отжима.Низкокалорийные замороженные продуктыГотовые замороженные продукты содержат натрий и сахар, что негативно влияет на здоровье. К тому же неизвестно, какую обработку они проходят. Кроме того такие продукты недостаточно питательные и чтобы утолить чувство голода приходится добавлять лишние перекусы.Продукты без глютенаРацион без глютена очень ограничен и его тяжело соблюдать. Чтобы придать вкус таким продуктами производитель прибегает к дополнительной обработке: добавляются стабилизаторы. Лучше выбирать продукты с содержанием цельного зерна, чтобы организм получал необходимое количество клетчатки, витаминов, минералов и белка.