Эксперты рассказали, кому можно употреблять протеин

Стало известно, почему спортсмены советуют принимать протеин в разных формах.Многие спортсмены хотят побыстрее набрать мышечную массу. Однако тренировок в спортзале недостаточно, нужно еще и правильно питаться. Главным строительным материалом мышц является белок, и важно, чтобы организм спортсмена получал его в достаточном количестве. Чтобы восполнить недостаток белка, спортсмены используют специальную пищевую добавку - протеин. Но атлеты также советуют принимать протеин в разных формах. Зачем это нужно?Сывороточный протеинДля тех, кому нужно очень быстро восполнить потребности белка, идеально подойдет сывороточный протеин. Эта разновидность протеина подойдет для приема утром и после тренировок. Данный протеин содержит огромную концентрацию полезных аминокислот, которые столько необходимые для роста мышц. Если у спортсмена высокий обмен веществ, то сывороточный протеин принимают несколько раз в день, а для желающих похудеть подойдет прием утром, до и после тренировки.Такой белок славится высокой растворимостью в жидкости, поэтому он так быстро переносит все полезные вещества в мышцы. Довольно часто профессиональные спортсмены используют изолят, в котором содержится практически 100 процентов чистого белка. Чтобы уберечь мышцы от разрушения, такой протеин принимают с утра. Мышцы после сна изголодались по белку, а сыворотка быстро позволит восполнить нехватку. Спортсмены советую сывороточный протеин как базовый продукт, но при этом рекомендуют не забывать про остальные спортивные добавки. Сейчас высококачественный протеин для спортсменов можно приобрести только в интернет магазине спортивного питания.Казеиновый белокТакже есть специальный казеиновый белок, который имеет гораздо более сложную структуру, чем сывороточный белок. Усваивается он медленно. Однако почему его рекомендуют спортсмены. Дело в том, что сывороточный белок дает быструю подпитку мышц, но когда нужно долгое действие (к примеру, во время сна), такой быстрый эффект становится не нужным.Медленное усвоение дает постепенное питание белком, что очень хорошо уберегает от катаболизма. Если у вас нет возможности питаться регулярно, то утренний прием коктейля с казеином даст возможность не думать о разрушении мышц. Сегодня лучший магазин спортивного питания предоставляет возможность выбрать казеиновый белок от самых разных фирм.Протеиновые комплексы и дополнительные источники белкаМногие атлеты рекомендуют купить протеиновые батончики для повышения энергии. В них очень много белка, их удобно использовать, не нужно готовить и размешивать протеиновый коктейль. Кроме того, они очень вкусные.Достаточно съесть один батончик после тренировки, чтобы не беспокоиться о разрушении мышц. Также большой популярностью пользуются комплексные протеиновые смеси. Они позволяют сочетать в себе все плюсы, чтобы избежать недостатка энергии в любой период после тренировок и во время отдыха.