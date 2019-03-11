Стало известно, чем и кому опасны сладкие напитки

Сладкие напитки ухудшают течение рассеянного склероза.Пациентам с рассеянным склерозом нужно избегать употребления газированных напитков. Если они пьют хотя бы два напитка в день, то в 5 раз чаще сталкиваются с тяжелой инвалидностью.Употребление всего двух содержащих сахар газированных напитков в день может увеличить риск пациента с рассеянным склерозом столкнуться с тяжелой инвалидностью в 5 раз, как установили ученые из Германии. Они выяснили, что если в целом каких-либо убедительных доказательств воздействия питания на состояние здоровья жертв рассеянного склероза не имеется, употребление большого количества газированных и сладких напитков определённо ухудшает это состояние. К таким напиткам относятся не только традиционная газировка, но даже чай и кофе, содержащие сахар. Понимание подобной связи может помочь пациентам с рассеянным склерозом лучше контролировать их симптомы с помощью диеты.«Люди с рассеянным склерозом часто хотят знать, как питание и отдельные его компоненты могут влиять на развитие их болезни, - говорят авторы исследования из St. Josef Hospital в Бохуме. - Мы не нашли твёрдой связи между диетой в целом и самой болезнью, но обнаружили подобную связь между газировками, подслащенными соками, сладким чаем и кофе и развитием инвалидности. Следовательно, в рационе пациентов с рассеянным склерозом нужно уменьшить содержание напитков с сахаром до минимума».Напомним, что рассеянный склероз - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека по ошибке уничтожает миелиновую оболочку нервов. Именно по этой оболочке передаются сигналы из мозга к разным частям тела. Жертвы рассеянного склероза постепенно теряют контроль над телом, однако у каждого человека болезнь развивается по индивидуальному сценарию.