Врачи рассказали, как избавиться от прыщей

Избавиться от прыщей поможет гормональная терапия.Эксперты-дерматологи объяснили, как при помощи гормональной терапии можно избавиться от прыщей. Они напомнили, что причиной их появлений может быть не только грязь и забитые поры, но и проблемы гормонального характера.Зарубежные ученые провели исследования, какое влияние оказывают на микрофлору кожи гормоны.Результаты показали, что существует прямая связь между количеством патогенных микроорганизмов и выработанных гормонов в теле человека, и если наблюдается недостаток вторых, то бактерии и грибки начинают размножаться в огромных количествах, провоцируя появление на коже прыщей и угрей.Во время своих экспериментов медики также установили влияние двух химических веществ, а именно ANP- и CNP-вещества, которые влияют на рост микрофлоры в зависимости от внешних факторов.Так, например, при повышенной температуре ANP способствует развитию бактерии Cutibacterium acnes, которая вызывает появление прыщей. Холод же имеет обратное влияние и помогает веществу блокировать развитие вредных микроорганизмов.У второго вещества такой четкой связи с внешними условиями не выявлено, оно практически всегда стимулирует развитие и рост болезнетворных бактерий.Поскольку оба эти вещества являются гормонами, их количество в организме человека можно коррелировать при помощи правильной гормональной терапии, которая приведет к уменьшению появления нежелательных моментов.