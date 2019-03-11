Медики разрушили известные заблуждения о простуде

Окружающая среда может лишь усугублять течение заболевания и не может быть ее источником.Банальная простуда способна принести немалый вред заболевшему, однако не стоит верить огромному количеству мифов, связанных с этим заболеванием.Врачи постоянно развеивают разнообразные мифы о простуде даже на своих страничках в социальных сетях.Многие обыватели до сих пор свято верят в том, что простуда может со временем перерасти в грипп. Однако это просто небылица. Простуда и грипп являются двумя совершенно разными заболеваниями, между ними практически нет никакой связи. Одним из самых неприятных побочных эффектов простуды может быть насморк. А вот грипп чреват такими серьезными осложнениями, как высокая температура, ломка мышц и общая слабость.Едва ли закончиться простудой может и сон с мокрыми волосами. Окружающая среда может лишь усугублять течение заболевания и не может быть ее источником. Так что сон с мокрыми волосами может привести только к тому, что утром их будет крайне сложно расчесать. Но простудиться таким образом просто невозможно.Холодная температура воздуха на улице тоже не является причиной возникновения заболевания. Зимнее время года является периодом болезней по причине того, что множество людей проводят время в закрытых пространствах с большим количеством человек внутри, а погодные условия тут не причем.Помимо этого, в возникновении простуды часто виноват ослабленный иммунитет. Отряд самых опасных врагов иммунитета возглавило курение. Специалисты поясняют: никотин, смолы и другие вещества табачного дыма серьезно истощают иммунную систему – ее организм использует как защитный ресурс в борьбе именно с ними, а не с вирусами. Поэтому курильщики заболевают первыми.Вторым по степени тяжести вреда идет неправильное питание. Научные исследования свидетельствуют, что современные люди недобирают витаминов, так как их рацион обеднен свежими и растительными продуктами. В то же время поедается много консервантов и красителей, - между тем эти вещества способствуют уничтожению иммунных клеток.