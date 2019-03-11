Названы важнейшие микроэлементы для здоровья сердца

Кардиологи поделились важной информацией.Ученые утверждают, что кремний и кальций помогают человеку сохранить здоровье сердца. Эти микроэлементы воздействуют непосредственно на орган, но они окажутся бесполезными, если не соблюдать другие правила.Чтобы сохранить здоровье сердца необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом и исключить алкоголь и курение. При соблюдении этих условий на орган смогут эффективно влиять витамины и микроэлементы.Например, кремний значительно снижает риск развития атеросклероза, патологии, при которой уплотняются стенки артерий, теряется эластичность сосудистой ткани и накапливаются на стенках сосудов атеросклеротические бляшки. Можно использовать кремний в виде биологической добавки, также он содержится в ячмене, топинамбуре, нешлифованном рисе, овсе и семенах кунжута.Не менее эффективным для здоровья сердца оказывается и кальций. Согласно последним научным исследованиям, он воздействует на свертываемость крови и работу мышц, особенно сердечной.Этого минерала много в чесноке, фундуке, миндальных орехах, сырах и рыбе, особенно в сардинах. При этом кардиологи утверждают, что кальций не способен усвоиться в организме, если в нем наблюдается недостаток кремния.