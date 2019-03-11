Медики выяснили, как физическая активность снижает риск смерти

Люди, занимавшиеся спортом, имели риск смерти от всех видов недугов на 29-36% ниже.Специалисты Национального института онкологии США провели исследование на большой выборке и выяснили, что у людей, которые до 40 лет не занимались спортом, физические упражнения все еще могут снизить риск смерти.Авторы использовали данные Национального института здоровья, которые собирались в течение 1995-1996 годов. Они включали когорту из 315 059 человек, 58,2% (183 451) - мужчины. Возраст участников варьировался от 50 до 71 года.Все они жили в шести разных штатах. Исследователи отследили анамнезы пациентов и провели анализ чувствительности, чтобы определить связь между физическими упражнениями и риском смерти в общем и от различных заболеваний.Результаты показали, что люди, занимавшиеся спортом на протяжении жизни, имели риск смерти от всех видов недугов на 29-36% ниже, чем те, кто никогда не прибегал к регулярным упражнениям. Те же, кто начал практиковать физические нагрузки после 40 лет, обладали разбросом от 32 до 35%.Больше всего начало активной жизни сказалось на риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В первом случае показатели снизились на 43% в сравнении с пассивной частью выборки, во второй на 16%.По мнению кардиолога Эвелины Грейвер, которая не участвовала в исследовании, работа вовсе не говорит о том, что до 40 лет можно пренебрегать физическими нагрузками. Она считает, что непрерывные упражнения в течение всей жизни имеют свои выгоды, о которых могут рассказать будущие исследования.