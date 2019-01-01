Подобная выработка антител усиливает функции защитного барьера.Исследователи из Женской больница Бригама в Бостоне (США) вместе со специалистами из Гарвардской медицинской школы сделали неожиданное заключение о том, что стресс может положительно влиять на кишечник.Это показало исследование молекулярных путей кишечных воспалительных заболеваний. Выяснилось, что при стрессе повышается выработка активаторов иммунитета.Экспериментируя с мышами, ученые, изучавшие воздействие стресса не состояние кишечника, обнаружили, что в клетках слизистой оболочки органа ощутимо повышается уровень антител. Подобная выработка антител усиливает функции защитного барьера – организм становитсяболее устойчивым к действию воспалительных реакций, объяснили специалисты.По словам ученых, они впервые получили свидетельства положительного влияния стресса при воспалительных заболеваниях кишечника. Оказалось, что в условиях стресса иммунные клетки из брюшной полости - антитела типа иммуноглобулина A (IgA) направляются к слизистой оболочке кишечника. В кишечнике при этом возникает своего рода защитная пленка, выстилающая поверхность органа изнутри, и усиливается иммунитет. Однако если транспортировка антител к слизистой кишечника нарушается, защитная пленка не формируется, а воспалительная реакция кишечника усиливается.Исследователи полагают, что открытая ими особенность связана с неким фундаментальным защитным механизмом кишечника. Как он функционирует, еще предстоит установить.