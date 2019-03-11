Диетолог подсказала, как часто нужно есть рыбу

Рыба должна присутствовать в рационе хотя бы трижды в неделюТеплая пища быстрее насыщает, разгоняет обмен веществ и стимулирует работу желудка, а рыба содержит не только витамины и ценные аминокислоты, то и вещества, стимулирующие сжигание подкожного жира.Свежеприготовленная на пару или в духовке рыба должна быть на столе хотя бы трижды в неделю, а лучше 4-5 раз. При этом, соленая или копченая рыба – не в счет, ее стоит отнести скорее к вредным продуктам, которые нужно ограничить.Предпочтение стоит отдавать морской рыбе, так как в ней наибольшее количество полезных жирных кислот, которые, помимо всего прочего еще и активизируют сжигание подкожных жировых отложений.Хотя бы раз в день блюдо должно быть горячим. Это может быть завтрак – например омлет или отварная грудинка, либо обед – суп, второе блюдо, либо же и завтрак и обед (что намного лучше).Несколько раз в неделю, но не менее трех, стоит употреблять на обед или ужин нежирные супчики на овощном, грибном или курином бульоне. Это ускорит работу желудка и поможет пищеварению. Кроме того, горячая еда быстрее насыщает и «разгоняет» метаболизм.