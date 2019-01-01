Названы основные признаки снижения иммунитета

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Как распознать ослабление иммунитетаЗаболев, человек осознает: его иммунитет снизился, упал. Но врачи отмечают, что признаком снижения иммунитета может быть не только явное заболевание. Есть и другие симптомы, которые сигналят о снижении защитных сил организма.Признак 1: усталость. Современная жизнь с ее недосыпом и стрессами на работе не может не вызывать усталость. Однако при снижении иммунных сил на фоне усталости проявляются другие негативные признаки. Например, явление герпеса при ощущении упадка сил и постоянной сонливости говорит о вероятном сбое в иммунитете.Признак 2: неспособность подолгу на чем-то концентрироваться. Плохая концентрация внимания при общей ощущении неудовлетворительного самочувствия часто оказывается симптомом снижения иммунитета. Это связано с тем, что организм собирает все силы и ресурсы, чтобы справиться с возникшим ослаблением иммунитете, и на многозадачность их уже не хватает.Признак 3: проблемы с кожей. Неожиданно многочисленные прыщи, участившиеся аллергические кожные реакции, ставшие более заметными морщины – все это сигнал, что с иммунитетом не все в порядке. Кожа - одна из составляющих иммунной системы организмаПризнак 4: расстройства ЖКТ. Все больше научных исследований свидетельствуют о том, что состояние кишечника связано с функциями иммунной системы. Снижение иммунитета коррелирует с гибелью полезной бактериальной флоры и ускоренным развитием условно-патогенных микроорганизмов, выделяющих большое количество токсинов. Из-за этого могут возникать необъяснимая тошнота, расстройство стула.Признак 5: увеличенные лимфоузлы. Медики отмечают, что лимфоузлы увеличиваются даже если в организме есть микровоспаление. Некоторые заболевания, которые развиваются очень медленно, в течение 10-20 лет, также могут влиять на снижение иммунитета, хотя врачи их часто и не определяют. На фоне таких недугов также увеличиваются лимфоузлы.