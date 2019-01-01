Медики подсказали несложный способ очищения печени

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Проблемы с печенью повышают риск авитаминозаЧтобы витамины и питательные вещества усваивались «правильно», - слажено должны работать и внутренние органы, особенно органы ЖКТ.«Нарушения работы печени и хронические заболевания не позволяют организму усваивать и использовать полученные полезные вещества в полной мере. В случае имеющихся недугов – нанести визит врачу и пройти курс лечения и очистки организма.Если хронических болезней печени нет, помочь ей очиститься и наладить работу поможет простой рецепт: утром ежедневно натощак выпивать стакан теплой воды с выжатым в нее лимоном», -посоветовала врач.Для здоровья желудочно-кишечного тракта, - а кишечные бактерии способны сами вырабатывать витамины группы В, - нужно употреблять в пищу клетчатку, причем ежедневно. Найти ее можно в отрубях, запаренных (не проваренных) в кипятке.«Для очищения печени и всего организма в целом нужно выпивать в течение дня достаточное количество жидкости – около 2,5 литров, лучше больше. Причем чай, кофе, газировки и уж тем более пиво и другой алкоголь сюда не входят – от них вообще лучше отказаться», - отметила специалист.Правда, это не касается зеленого чая (в котором содержатся витамины C, P, B2, K, PP, A, D и E), а также антиоксиданты, замедляющие процесс старения клеток и активно участвующие в их восстановлении. Важно помнить, что чай нельзя заливать кипятком – это «убьет» часть полезных веществ.