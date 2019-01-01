Врач подсказала, как снизить калорийность дневного рациона

Для поддержания стройности огромное значение имеет достаточное количество жидкости.Совет врачей рассчитывать калорийность ежедневного рациона неэффективен и давно устарел.Совет вести подсчет калорий давно устарел, современные эксперты против столь сложного и нервного метода контроля рациона. К тому же, данный метод зарекомендовал себя как один из самых неточных – взвешивать блюдо по граммам никто не будет, а калорийность блюд существенно может меняться от того, какой кусочек от цельного продукта вы отрезали. Но держать в сознании приблизительное количество пищи, которое нужно организму и сознательно отказываться от чрезмерного превышения «лимита» все-таки нужно.Также эксперты рекомендуют подойти с умом к выбору продуктов для употребления и отказаться от употребления лишнего там, где этого легко избежать. Например, вместо жареной рыбы употреблять запеченую, вместо кока-колы – домашний лимонад, вместо капуччино – кофе, вместо майонезного салата – овощной с оливковым маслом и так далее.Для поддержания стройности огромное значение имеет достаточное количество жидкости. Полтора литра чистой воды без газа ежедневно – это обязательный минимум. Стоит отказаться от пакетированных соков и лимонадов – в них огромное количество «пустых» калорий, которые ничего организму не дают и просто оседают на талии. Вместо сладких напитков, стоит употреблять травяные чаи и несладкие морсы. Очень полезен и зеленый чай, который тонизирует, бодрит, помогает организму быстрее выводить шлаки и токсины.