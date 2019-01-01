Медики рассказали, чем опасен долгий сон по выходным

Долгий сон по выходным может быть вреднее недосыпаСогласно результатам исследования под авторством ученых из Университета Колорадо (США), долгий сон по выходным может быть вреднее даже регулярного недосыпа.В рамках исследования добровольцы, разделенные на три группы, вели свое существование в лабораторных условиях под наблюдением специалистов. Участники первой группы ежедневно тратили на сон по 9 часов. Участники второй – по 5 часов. В третьей испытуемые на протяжении пяти дней рабочей недели стабильно недосыпали, но в выходные могли спать какое угодно количество времени.Итоги эксперимента оказались следующими. Люди из третьей группы с долгим сном по выходным и недосыпом в рабочие будни имели самое плохо самочувствие (на что, собственно, они и жаловались). По сравнению с добровольцами из второй группы, которые спали меньше всех, у них в несколько раз снизилась чувствительность к инсулину (при таком состоянии увеличивается риск развития диабета). Большего всего у людей, которые долго спали по выходным, пострадали клетки печени и мышц, отметили авторы эксперимента.Специалисты полагают, что в условиях режима, когда недосып в рабочие дни совмещается с долгим сном по выходным, быстрее происходит нарушение циркадных ритмов. Данное нарушение связывают с развитием многих заболеваний, поскольку циркадные ритмы регулируются биологическими (внутренними) часами, которые связаны с внутриклеточными процессами. В частности, нарушение естественных циркадных ритмов оценивают как возможную причину развития рака.