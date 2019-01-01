Медики рассказали, чем опасен долгий сон по выходным
Согласно результатам исследования под авторством ученых из Университета Колорадо (США), долгий сон по выходным может быть вреднее даже регулярного недосыпа.
В рамках исследования добровольцы, разделенные на три группы, вели свое существование в лабораторных условиях под наблюдением специалистов. Участники первой группы ежедневно тратили на сон по 9 часов. Участники второй – по 5 часов. В третьей испытуемые на протяжении пяти дней рабочей недели стабильно недосыпали, но в выходные могли спать какое угодно количество времени.
Итоги эксперимента оказались следующими. Люди из третьей группы с долгим сном по выходным и недосыпом в рабочие будни имели самое плохо самочувствие (на что, собственно, они и жаловались). По сравнению с добровольцами из второй группы, которые спали меньше всех, у них в несколько раз снизилась чувствительность к инсулину (при таком состоянии увеличивается риск развития диабета). Большего всего у людей, которые долго спали по выходным, пострадали клетки печени и мышц, отметили авторы эксперимента.
Специалисты полагают, что в условиях режима, когда недосып в рабочие дни совмещается с долгим сном по выходным, быстрее происходит нарушение циркадных ритмов. Данное нарушение связывают с развитием многих заболеваний, поскольку циркадные ритмы регулируются биологическими (внутренними) часами, которые связаны с внутриклеточными процессами. В частности, нарушение естественных циркадных ритмов оценивают как возможную причину развития рака.
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