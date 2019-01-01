Этот продукт снижает риск развития онкологии

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Американские ученые выяснили, что употребление томатов способно снизить риск развития ракаУпотребление в пищу томатов позволяет снизить риск развития жировой болезни печени, рака и различных воспалений. К такому выводу пришли американские ученые.Ученые проводили эксперименты проводились на мышах, в организм которых вводили канцероген, который способствовал формированию злокачественных опухолей в печени. При этом часть мышей получала томатный порошок, богатый ликопином.Ликопин предотвращал чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление в организме грызунов. Также у мышей снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.Томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. Это объясняется тем, что в целых томатах содержится также витамин Е, витамин С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.