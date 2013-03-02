Медики рассказали, какой продукт особенно полезен диабетикам

Какой продукт нужно есть ежедневно людям с диабетомАмериканские исследователи из Технологического института Иллинойса советуют включить в свой рацион малину людям, страдающим диабетом.Влияние малины проверили на группе добровольцев с лишним весом. 32 участника разделили на две группы: в первой группе был диабет 2-го типа, а в другой – предиабет.Предиабет – что это?Это период жизни, который предшествует заболеванию сахарным диабетом.Добровольцам давали завтрак с различными порциями замороженной малины – одна чашка, две чашки и вообще без малины. Ученые делали анализ крови в течение суток после завтрака в течение трех отдельных дней.Оказалось, что больше малины ели люди, тем меньше инсулина нужно клеткам поджелудочной для успешного контроля уровня глюкозы в крови. Этот эффект очень важен для людей с избыточным весом, которым обычно запрещают включать в рацион фрукты и ягоды из-за высокого содержания в них сахаров.Диабет 2-типа – что это?Или же инсулинозависимый диабет. Это хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ. В крови увеличивается содержание глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствие недостатка выработки инсулина. То есть, клетки организма становятся невосприимчивыми к гормону инсулину.Малина помогала организма перерабатывать свободные сахара. Фрукт помог снижать вес участникам.