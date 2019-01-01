Врачи рассказали, как определить нехватку воды в организме

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Названы шесть главных признаков обезвоживания.Многие недомогания и болезненные состояния, от которых мы часто спешим избавиться с помощью таблеток, - на самом деле можно устранить, если просто пить достаточно воды.Медики рассказали о том, какие негативные признаки связаны с недостатком воды в организме.Вялость, усталость, отсутствие тонусаПониженный уровень энергии у человека, постоянные усталость и сонливость часто обусловлены недостаточным потреблением жидкости. У тех, кто пьет мало воды, замедляется кровообращения, а вместе с этим – функции разных внутренних органов.Головная больКак уже было сказано, дефицит воды способствует сгущению крови и тормозит ее циркуляцию по организму. При этом снижается количество кислорода, поступающего в мозг, что вызывает болезненную симптоматику.Повышенный аппетитУченые отмечают, что с чувством голода люди часто путают симптомы нехватки влаги в клетках. Во многих случаях будет полезным, прежде чем что-то съедать, выпивать стакан воды. Проходящее после этого чувство голода – симптом того, что на самом деле тело человека нуждалось в воде.Сухость в глазахСиндром сухого глаза не всегда возникает из-за работы с компьютером. Нередко неприятные симптомы с глазами – это симптом того, что человек пьет мало воды, и у него сохнут слезные канальцы.СердцебиениеПри употреблении недостаточного количества воды нагрузка на сердце увеличивается в связи с вязкостью крови. Отсюда и неприятные симптомы в области сердца.Боль в суставах и спинеЕсли не было травм и болезней, а суставы болят, возможно, все дело в недостатке воды.Хрящевые диски человека состоят на 80% из воды, и ее дефицит способствует их трению друг о друга, что и вызывает боль.