Врачи рассказали, как определить нехватку воды в организме

Названы шесть главных признаков обезвоживания.

Многие недомогания и болезненные состояния, от которых мы часто спешим избавиться с помощью таблеток, - на самом деле можно устранить, если просто пить достаточно воды.

Медики рассказали о том, какие негативные признаки связаны с недостатком воды в организме.

Вялость, усталость, отсутствие тонуса

Пониженный уровень энергии у человека, постоянные усталость и сонливость часто обусловлены недостаточным потреблением жидкости. У тех, кто пьет мало воды, замедляется кровообращения, а вместе с этим – функции разных внутренних органов.

Головная боль

Как уже было сказано, дефицит воды способствует сгущению крови и тормозит ее циркуляцию по организму. При этом снижается количество кислорода, поступающего в мозг, что вызывает болезненную симптоматику.

Повышенный аппетит

Ученые отмечают, что с чувством голода люди часто путают симптомы нехватки влаги в клетках. Во многих случаях будет полезным, прежде чем что-то съедать, выпивать стакан воды. Проходящее после этого чувство голода – симптом того, что на самом деле тело человека нуждалось в воде.

Сухость в глазах

Синдром сухого глаза не всегда возникает из-за работы с компьютером. Нередко неприятные симптомы с глазами – это симптом того, что человек пьет мало воды, и у него сохнут слезные канальцы.

Сердцебиение

При употреблении недостаточного количества воды нагрузка на сердце увеличивается в связи с вязкостью крови. Отсюда и неприятные симптомы в области сердца.

Боль в суставах и спине

Если не было травм и болезней, а суставы болят, возможно, все дело в недостатке воды.

Хрящевые диски человека состоят на 80% из воды, и ее дефицит способствует их трению друг о друга, что и вызывает боль.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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