Медики развенчали главные мифы о здоровье кожи

Эксперты-дерматологи рассказали о том, какие представления о здоровой коже на самом деле не оправданны.Чтобы кожа была здоровой, за ней необходимо тщательно ухаживать – эту аксиому, кажется, знают все. Но представление об уходе у каждого свое. Эксперты-дерматологи рассказали о том, какие представления о здоровой коже на самом деле не оправданны.Миф 1. О двух литрах воды. Утверждения о том, что привычка выпивать ежедневно по два литра воды делает кожу более гладкой и свежей, не соответствуют действительности. По словам ученых, нет определенного количества воды, которое необходимо употреблять с этой целью. Все зависит от степени гидратации или обезвоженности организма. При недостатке воды кожа может стать тусклой и нездоровой, это правда. Но если обезвоженности нет, дополнительный прием воды не сделает коду лучше.Миф 2. Шоколад вызывает появление угрей. На самом деле это не так. Угри являются следствием реакций организма на гормональные изменения, а также на закупоренные поры и микробы. Обвинять шоколад в проблемах со здоровьем кожи точно не стоит.Миф 3. Стиральный порошок провоцирует экзему. Различные моющие средства, как поясняют специалисты, действительно могут раздражать чувствительную к каким-то их компонентам кожу. Но экзема представляет собой острое воспалительное заболевание кожи, возникновение которого обусловлено сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды.Миф 4. Белые пятна на ногтях – не хватает кальция. Безусловно, кальций важен для здоровья кожи и ногтей, но белые пятнышки означают другое. Эти отметины обычно появляются при повреждении матрикса, из которого растет ноготь. Если при таком повреждении (например, в результате ушиба) происходит скопление воздуха, на растущем ногте можно будет заметить белую точку или черточку.Миф 5. Кожа привыкает к крему. Такое часто можно услышать, но физически это просто невозможно. Если крем перестал работать, значит, изменились, прежде всего, характеристики кожи – например, на фоне гормонального перепада, стресса, изменения погоды или образа жизни.