Стало известно , о каких заболеваниях сигнализируют пищевые предпочтения

На бананы тянет при болезнях сердца, а на орехи – при нехватке витаминовНеожиданно возникшая тяга к тем или иным продуктам может указывать на крайне неприятные болезни, и игнорировать такие сигналы организма нельзя, уверяют медики.Порой пищевые пристрастия неожиданно меняются, и мы начинаем в огромных количествах поглощать продукты, к которым раньше были абсолютно равнодушны. Оказывается, таким образом организм пытается решить, хотя бы частично ту или иную проблему при сбоях в работе его отдельных органов или систем. Рекомендуется проанализировать, какими компонентами и витаминами богата любимая пища, чтобы понять, какую информацию организм пытается донести.Например, тем, кто постоянно хочет арахиса или арахисовое масло, стоит обратить внимание на питание и восполнить нехватку витаминов группы В. Таковая, к слову, больше присуща жителям больших городов – она наблюдается практически у 2/3 жителей.При любви к бананам эксперты советуют записаться на прием к кардиологу, дабы проверить состояние своего сердца. Судя по всему, оно ослаблено, и организму катастрофически не хватает калия. Восполнить его нехватку легко правильным питанием и комплексными витаминами, но важно перестраховаться, чтобы исключить возможность развития сердечной болезни.В дынях содержится много калия, фосфора, магния, витаминов А и С. Тем, кто не может удержаться даже в межсезонье от покупки заморских плодов по заоблачным ценам, либо просто постоянно о них мечтает, стоит проверить состояние нервной и сердечно-сосудистой систем. Стоит также отметить, что дыня обладает мочегонным эффектом, чистит почки, а еще – в половинке средней дыни содержится всего 100-110 калорий, так что можно не переживать за свою фигуру. Потому при отсутствии других противопоказаний не стоит отказываться от этого витаминного продукта.«При чрезмерном увлечении морепродуктами, есть вероятность, что организм страдает от нехватки йода. Стоит провериться у эндокринолога и, конечно же, не отказывать себе в полезной морской пище. К слову, необязательно ежедневно приобретать дорогих моллюсков, по ценным веществам им нисколько не уступает простая морская капуста. Также стоит полностью перейти на йодированную соль, лучше морскую», - посоветовала диетолог Людмила Бабич.Если любую трапезу хочется непременно дополнить маслинами или оливками, стоит, не теряя времени, проверить состояние щитовидки.«Постоянное желание пощелкать семечки свидетельствует о нехватке антиоксидантов. Иными словами, в организме накопилось много свободных радикалов. А это, как известно, чревато многими неприятными болезнями и преждевременным старением. Выход – переходить на здоровое питание, богатое витаминами и микроэлементами. Старайтесь употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами, например, зеленый чай, виноград, чернику, грибы, зелень», - посоветовала эксперт.Горького хочется при интоксикации, а сладкого – при стрессахНередко бывает и так, что тяги к конкретному продукту нет, но при этом постоянно хочется пожевать солененького или, наоборот, сладкого. Без таких продуктов человек буквально начинает сходить с ума и не находит себе места, пока не положит в рот кусочек соленого огурца либо конфетку.«Сладкими пирожными, шоколадными конфетками и прочими вкусностями большинство людей привыкли заедать стрессы. И неспроста – глюкоза, которая содержится во всех сладостях, активно расходуется при выработке гормона стресса - адреналина. Стало быть, организм требует пополнения ее запасов. Конечно, побаловать себя сладким в такой ситуации не просто можно, но и нужно. Только не забывайте, что все подобные продукты очень калорийны и могут негативно отразиться на фигуре. Ограничьтесь кусочком горького шоколада или пастилой», - отметила эксперт.В случаях, когда возникает желание постоянно досолить готовую пищу, добавить сверх нормы соли в супы и гарниры, а порой и вовсе съесть щепотку соли без ничего, вероятно, в организме есть воспаление либо очаг инфекции. Нужно как можно скорее пройти комплексное обследование и выяснить, что именно нуждается в лечении. Кроме того, тяга к соленому зачастую свидетельствует об ослабленном иммунитете.Тяга к кислому тоже порой может быть симптомом. Так организм сигнализирует о пониженной кислотности желудка. Не исключено также, что начинают развиваться болезни органов ЖКТ, потому консультация гастроэнтеролога в данном случае очень рекомендована.«Если вы неожиданно полюбили горьковатую или соленую пищу, - это верный сигнал интоксикации организма. Есть смысл раз в неделю устраивать разгрузочные дни на фруктах или овощах.Тяга к острому также бывает признаком «ленивого» желудка. Желудку сложно переваривать пищу, и он требует стимуляции в виде острого перца или пряностей. Еще пристрастие к острой пище может свидетельствовать о нарушении липидного обмена. Сама по себе острая пища, если не доходит до фанатизма, очень полезна – она помогает желудку быстрее работать, разжижает кровь, стимулирует сжигание подкожного жира и даже мягко «прочищает» сосуды, но позволить ее могут себе только те, у кого абсолютно здоровый желудок», - рассказала врач.Переедание – тоже симптомПереедание – серьезная проблема современного человечества. Мы едим намного больше, чем нам нужно, при этом едва ли не треть употребляемой пищи даже не запоминается, а поглощается бессознательно. Это, к сожалению, не единственная проблема, куда хуже, если человек постоянно думает о еде и не может «не жевать».«Чаще всего это плохая привычка, желание есть из-за скуки, но, увы, бывает и так, что переедание и постоянное желание есть возникает как симптом серьезной проблемы со здоровьем, зачастую с психологическим», - отметила эксперт.Резкое повышение аппетита иногда отмечается у женщин перед критическими днями. Это считается нормальным. «На самом же деле ежемесячное обжорство – признак нехватки в организме цинка. Стоит пересмотреть свой рацион и включить в него больше мяса, печени, морепродуктов, листовых овощей», - добавила врач.Если вы не склонны к перееданию, но в последнее время постоянно хотите что-то съесть, скорее всего, это сигнал, что в организме не хватает кремния. Включите в свой рацион по горсточке орехов и семечек ежедневно.Менее распространенная, но не менее серьезная проблема - полное отсутствие аппетита, равнодушие к еде. Это абсолютно ненормально, ведь, как не крути, вкусная едва – одно из основных удовольствий в жизни. Чаще всего отсутствие аппетита напрямую связано с психологическим состоянием человека.«Пищевой аскетизм – верный признак нехватки марганца, витамина В1 и В2. Заставьте себя ежедневно хотя бы понемногу съедать печени и бобовых (восполнят нехватку В1), ешьте говядину, свинину, мясо индейки, нежирные сорта рыбы и семечки (чтобы восполнить нехватку витамина В2) и налегайте на миндаль и грецкие орехи (марганец), хотя бы понемногу», - порекомендовала эксперт.