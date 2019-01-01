Врачи рассказали, как распознать недостаток витамина D

Этот витамин очень важен для организма человека.Американские ученые заявили о том, что одним из основных признаков дефицита витамина D в организме человека является его угнетенное психоэмоциональное состояние. Возможно, тот, кого все считают пессимистом и склочником, элементарно недополучает нужный ему витамин.Наблюдение ученых за пожилыми пациентами показало, что в организме людей, которые часто находились в подавленном состоянии, уровень витамина D был в среднем ниже на 15%.«Многим известно, что за достаток и дефицит этого витамина в организме отвечает солнечный свет. Если его не хватает, концентрация витамина снижается. Это, в свою очередь, меняет психоэмоциональное состояние: у человека портится настроение, он теряет способность радоваться жизни, становится скуп на выражение чувств, сильных позитивных эмоций практически не выражает»,- сообщили исследователи.Ученые советуют внимательнее присматриваться к близким. Затяжное плохое настроение у них может быть сигналом о дефиците витамина D. В таких обстоятельствах целесообразно сделать анализ и выяснить, каково содержание витамина в организме. В тяжелых случаях у людей могут возникать глубокий стресс и депрессия, последствия которых могут оказаться по-настоящему драматичными.