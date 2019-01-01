Медики предупредили о вреде бытовой химии для мужского здоровья

К использованию привычных средств лучше отнестись с осторожностью.Химические вещества, повсеместно распространенные в современном мире, могут воздействовать на мужскую фертильность самым негативным образом - говорят ученые из Великобритании, сконцентрировавшиеся на изучении проблемы.Сотрудники Ноттингемского университета протестировали пластификатор DEHP (он используется при изготовлении напольных покрытий и ковров, проводов, игрушек, а также бесчисленного множества других изделий) и полихлорированный бифенил-153, который запрещен законодательством почти всех стран мира, однако все еще встречается в окружающем мире (в том числе и в продуктах питания).Эксперименты, проведенные со спермой мужчин и собак, показали, что DEHP и полихлорированный бифенил-153 одинаково негативно влияют на мужские половые клетки.В широком распространении вредных химических веществ, как считают исследователи, заключается одна из ключевых причин глобального снижения качества спермы, фиксирующегося на протяжении последних десятков лет. Масштабные научные проекты показывают, что за последние восемьдесят лет среднее качество спермы снизилось на пятьдесят процентов, и это, учитывая негативную динамику, более чем серьезная проблема.«Людям придется пересматривать свое отношение к распространенным искусственным химикатам, которые проникли уже не только в бытовую химию, но и в еду и воду. Потому что, если так пойдет и дальше, то через несколько десятков лет подвижность сперматозоидов окажется вообще на нуле», - говорит Ричард Ли, автор исследования.