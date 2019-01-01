Названы косметические средства, не приносящие никакой пользы

Применение этих средств является пустой тратой денег.На бьюти-рынке существует огромное количество косметики – помады, кремы, скрабы, масла и так далее и тому подобное. Производители предлагают решить массу проблем, которые могут возникать во внешности у мужчин и женщин.Но все ли из них эффективны? Некоторые специалисты давно разоблачают их, утверждая, что часть средств являются не более чем игрой на чувствах людей, страдающих от различных комплексов.В этой статье мы рассмотрим, какие косметические средства являются абсолютно бесполезными, хотя многие считают совершенно иначе.Антицеллюлитный кремЭто косметическое средство, по уверениям производителей, может спасти от проблемы с кожей. Никакой апельсиновой корки после нескольких использований. Но надо понимать, что целлюлит представляет собой естественную анатомическую особенность, которая встречается у многих людей. На его образование влияют гормоны и генетика, а не лишний вес. Поэтому антицеллюлитный крем можно назвать абсолютно бесполезным косметическим средством.Приборы для очистки порРазличные приборы для очистки кожи должны использовать только профессионалы, а в обычных руках они могут только навредить. Это скорее всего не приведёт к желаемому эффекту, а в самом худшем случае может привести к образованию красных пятен и рубцов.Химические пилингиНекоторые люди выполняют химические пилинги в домашних условиях. Но в данном случае лучше доверить свою кожу профессиональному косметологу. Иначе можно сильно себе навредить, поэтому средство можно назвать бесполезным для использования дома.Кокосовое маслоЭто одно из самых популярных косметических средств в мире. Оно необходимо для очищения кожи, её смягчения и увлажнения. Но его можно назвать бесполезным и в какой-то степени опасным, так как оно закупоривает поры, вызывая угревую сыпь у некоторых людей. Поэтому в случае, если у вас жирная кожа, кокосовое масло будет бесполезным.Скраб для губСчитается, что скраб для губ нужен для отшелушивания грубой и омертвевшей кожи. Но в итоге губы станут ещё более сухими и будут трескаться гораздо больше. Такое косметическое средство будет бесполезным в уходе за губами. Нужно использовать смягчающие бальзамы, в которых не содержится спирт.Крем от растяжекПодобное косметическое средство тоже будет бесполезным. Ведь они просто увлажняют кожу, но избавить её от повреждений невозможно. Кому-то может показаться, что это не так. Но правда такова. Поэтому лучше покупать более дешевые средства для обычного увлажнения кожи, чем кремы от растяжек.Мист для лицаМисты предполагают увлажнение, но косметическое средство может быть абсолютно бесполезным. Дело в том, что сухая кожа требует определенного питания, без которых влага просто будет испаряться с кожи. И чем больше миста вы используете, тем больше влаги теряется. Поэтому они могут быть бесполезными и даже вредными.Средства против секущихся кончиков волосЭто тоже бесполезная трата денег. Средство обычно выпрямляет и шлифует кончики, создавая видимость отсутствия секущихся кончиков волос. Однако единственным методом избавления от них является срез. Ножницы помогут в этом.Крем для смягчения кутикулыОчень часто крем для кутикулы имеет такой же состав, как и обычный. Поэтому разницы между ними нет никакой. Косметическое средство будет бесполезным.В плане цены – они гораздо выше, поэтому лучше приобрести обычный крем или же масло виноградной косточки.