Ученые разработали способ лечения аутоиммунных заболеваний

Приобретенный иммунитет оставался неподавленным.Ученые Университета штата Юта разработали способ лечения аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный склероз и диабет первого типа, который не подавляет иммунитет.Исследователи создали иммунотоксин, который уничтожает клетки с вредным белком, он запускает бесконтрольную выработку лимфоцитов, пишет журнал Nature Biomedical Engineering.Введение молекулы в организм мышей замедляет развитие диабета на 10 недель, а у грызунов с экспериментальным аутоиммунным енцефаломиелитом (рассеянный склероз) – к ослаблению симптомов, включая исчезновение паралича.В то же время приобретенный иммунитет оставался неподавленным, и мыши получали защиту против инфекций после соответствующих прививок. Также этот метод является эффективным способом активации иммунитета против раковых опухолей.Если этот подход окажется эффективным для людей, то впервые появятся лекарства против рассеянного склероза, который считался до сих пор неизлечимым. Кроме того, в совокупности с другими лекарствами имунотоксин может преодолеть диабет первого типа.